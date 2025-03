Autismo e famiglie in difficoltà: arrivano i fondi

Contributi alle persone con problemi di autismo, c’è tempo fino al 10 aprile per presentare la domanda sulla base dell’avviso pubblicato dall’Ambito sociale 14 (nella foto la coordinatrice Maria Antonietta Castellucci) per i nove Comuni del territorio di competenza: Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati. Il valore del contributo massimo ammissibile è 5mila euro per ogni beneficiario, concesso dalla Regione sulla base della disponibilità finanziaria, con riparametrazione proporzionale in caso di superamento della spesa ammissibile rispetto allo stanziamento. Sono somme a rimborso dei costi riconosciuti dall’Istituto superiore della sanità sostenuti nel periodo tra il primo aprile 2023 e il 31 ottobre 2024 dalle persone con disturbi dello spettro autistico e relativi agli interventi educativi e riabilitativi, come le supervisioni per le pratiche di orientamento cognitivo-comportamentale, per interventi comportamentali e psicologici strutturati, in età adolescenziale e adulta, per terapie logopediche e psicomotorie. I beneficiari devono avere la certificazione di diagnosi di autismo, del progetto educativo/riabilitativo che giustifichi la prescrizione degli interventi rendicontati e copia della documentazione di spesa fiscalmente valida. Ulteeruiori informazioni possono essere chieste ai servizi sociali, allo sportello dell’Ats (terzo piano del Comune di Civitanova, telefono 0733-822600/624/278, mail pua.ambito14@comune.civitanova.mc.it), sul sito internet www.ambitosociale14. Le domande possono essere presentate mediante consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Civitanova, negli orari di apertura al pubblico, o a mezzo Pec all’indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it

Per quanto riguarda invece l’assegnazione di contributi del Fondo nazionale politiche sociali (annualità 2023), un nuovo avviso pubblicato dall’Ambito territoriale per interventi che riguardano donne sole, con almeno un figlio fiscalmente a carico non riconosciuto dall’altro genitore, e con attestazione Isee ordinario non superiore a 20mila euro, per cui l’importo massimo assegnabile sarà di 600 euro. Contributi destinati anche a famiglie con almeno tre figli a carico con attestazione Isee ordinario non superiore a 6mila euro, per cui l’importo massimo assegnabile sarà di 500 euro. Le domande possono essere presentate fino al 17 aprile, obbligatoriamente in forma telematica. Informazioni nel bando (www.ambitosociale14.it) e negli sportelli di Segretariato sociale del Comune di residenza.