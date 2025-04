Autista del pullman positivo all’alcoltest, stop alla gita scolastica

Civitanova Marche (Macerata), 2 aprile 2025 – Autista di pullman positivo all’alcoltest: annullata la gita scolastica. E’ successo questa mattina a Civitanova, dove i carabinieri hanno sottoposto a controllo il conducente di bus che era in partenza per un viaggio d’istruzione della scuola media Annibal Caro di Civitanova, a cui avrebbero dovuto partecipare oltre settanta ragazzi. Ma prima che il pullman potesse partire, i carabinieri hanno sottoposto a un controllo con l’etilometro il conducente del mezzo.

Ebbene, l’autista è risultato positivo: si tratterebbe di un tasso di 0,1 grammi per litro, quindi inferiore ai limiti di legge imposti per i normali automobilisti. Ma in questo caso, trattandosi di un conducente di pullman pubblico (per di più con dei ragazzini a bordo), il tasso deve essere pari a zero.

L’autista si è giustificato, sostenendo che non aveva bevuto nulla. Ma gli esiti dell’alcoltest hanno imposto lo stop al mezzo. Gita annullata, quindi, con i ragazzini della scuola media Annibal Caro che se ne sono dovuti rientrare in classe. Contestate anche le condizioni degli pneumatici del mezzo, che sarebbero stati troppo consumati.