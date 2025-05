Autista ferma l’autobus prima dello schianto

Un motociclista salvo per miracolo e una tragedia scongiurata grazie alla prontezza di un conducente della Sasp. Questo è il bilancio dello scorso fine settimana a San Severino. Poco dopo le 12 di sabato, si è verificato uno schianto all’altezza del distributore di carburanti Q8 lungo la Variante della strada statale 361 Septempedana, nel territorio di San Severino. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Volkswagen Polo, condotta da una giovane neopatentata del posto, è entrata in collisione con una moto Kawasaki Versys. Alla guida della motocicletta si trovava un uomo di 50 anni residente a Castelraimondo. Il motociclista è stato disarcionato dalla sua moto, che è rimasta in bilico tra le lamiere dell’autovettura e l’asfalto. L’uomo è finito a terra, riportando fortunatamente lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Un vero e proprio miracolo considerando la dinamica dell’incidente.

Più tardi, alle 14, lungo la Sp 127 che collega San Severino e Tolentino, all’altezza dell’incrocio per la frazione di Parolito, si è verificato un altro incidente, fra una Volkswagen Polo, guidata da un altro giovane neopatentato del posto, un pullman di studenti e una Fiat Punto. La Polo si è scontrata frontalmente e lateralmente con l’autobus in servizio per Contram. Il conducente del mezzo pesante ha compiuto manovre disperate per evitare l’impatto, riuscendo a fermare la corsa del pullman che è stato colpito dalla Polo prima che terminasse la propria corsa a margine della carreggiata.