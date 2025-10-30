Autista positivo all’alcol, niente gita. Il giudice di pace annulla il verbale

CIVITANOVA

Niente gita scolastica perché l’autista del pullman era risultato positivo all’alcol test. I suoi avvocati però, convinti dell’innocenza dell’uomo, fanno ricorso e il giudice di pace annulla il verbale: "L’autista non aveva assolutamente assunto alcolici".

Il controllo era avvenuto i primi di aprile, quando un autista, che avrebbe dovuto guidare un autobus per portare una comitiva di studenti della scuola media Annibal Caro di Civitanova ad una gita, era stato controllato dai carabinieri e sottoposto al test dell’etilometro. Il controllo era avvenuto poco prima della partenza del mezzo, quando tutti i ragazzi erano già stati accompagnati dai genitori ed erano pronti per partire.

Quella mattina era stato rilevato un tasso alcolemico di 0,10 grammi per litro, quando per il professionista la tolleranza è zero. Così la gita era stata annullata e gli studenti costretti a tornare a scuola anche se l’autista aveva garantito fin da subito di non aver bevuto.

"L’autista nell’immediatezza degli accertamenti – ha spiegato l’avvocato Alessio Silvi, che lo assiste insieme al collega, l’avvocato Gianluca Di Cola – si era anche recato in una clinica privata per effettuare un prelievo e le analisi del sangue che hanno confermato, inconfutabilmente, come non vi fosse alcun tasso alcolemico".

L’altro ieri il giudice di pace ha accolto il ricorso dei legali e ha annullato il verbale. "Vorremmo sottolineare il corretto operato dell’azienda di trasporti – hanno spiegato gli avvocati – che da sempre si contraddistingue per i corretti comportamenti di controllo e vigilanza sui propri dipendenti e anche questo caso di annullamento conferma la serietà della società da noi rappresentata".