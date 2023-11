Autista sbalzato a terra da una scossa elettrica

Verso le 15.30 di ieri, in contrada Pianore di Apiro, il conducente di un automezzo d’una azienda dell’Anconetano, adibito al trasporto di mangime per pollame, stava effettuando le operazioni per trasferire il carico in un silos. Sotto l’azione delle leve per manovrare il braccio del tubo che avrebbe versato il mangime nel contenitore, l’elevatore (nella foto) ha toccato i cavi della linea elettrica dell’Enel: la scarica che si è sprigionata sulla cabina, ha sbalzato a terra l’uomo che all’esterno stava eseguendo manualmente le operazioni, lasciandolo frastornato. Sul posto, con una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento apirano, sono intervenute l’automedica dell’ospedale di Cingoli e un’unità dell’Enel; per quanto di competenza, è giunto il personale ispettivo dell’Asur. Disposto il trasferimento in eliambulanza dell’autista all’ospedale di Jesi per accertamenti.

g. cen.