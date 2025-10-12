In auto 13 chili di droga, arrestato pensionato

Morrovalle (Macerata), 12 ottobre 2025 – Fermato con 13 chili di marijuana nascosta in un borsone di tela nel bagagliaio, è stato arrestato un 66enne di Morrovalle. L’uomo, un pensionato, è stato fermato l’altro ieri mentre si trovava al volante della sua auto dai finanzieri della Compagnia di Civitanova che, diretti dal capitano Francesco Magliocco, stavano svolgendo un controllo nella zona di Tolentino.

Alla vista delle fiamme gialle, il 66enne è apparso alquanto nervoso, e questo ha spinto i militari ad approfondire la verifica nei suoi confronti. È scattata dunque la perquisizione e così, nascosto all’interno del bagagliaio dell’auto, i finanzieri hanno rinvenuto un borsone: all’interno c’erano nascosti 13 chili di marijuana. La sostanza stupefacente era suddivisa in involucri da circa un chilo ciascuno.

Dopo la perquisizione dell’auto, sono scattati anche i controlli all’interno dell’abitazione del 66enne, che abita a Morrovalle. In casa sono stati ritrovati circa 2.500 euro, che potrebbero essere il provento dell’attività di spaccio. I finanzieri a quel punto, dopo le formalità di rito, hanno arrestato il 66enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come disposto dal sostituto procuratore di Macerata Enrico Riccioni.

Il morrovallese è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si svolgerà in tribunale a Macerata domani mattina alle 11. L’uomo, difeso dall’avvocato Pietro Siciliano, potrà dare la sua versione dei fatti e chiarire come mai avesse un simile quantitativo di droga nell’auto. Intanto, le indagini dei finanzieri proseguiranno per individuare il giro di contatti del pensionato, i suoi canali di rifornimento e i suoi clienti.