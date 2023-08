Auto a fuoco, a rischio il bosco

Momenti di paura, ieri a Canfaito, per una vettura in fiamme. L’allarme è arrivato intorno alle 17.45 da parte degli occupanti che, vedendo le prime fiamme dal cofano, sono riusciti a fermarsi, per scendere subito e chiamare i vigili del fuoco. La squadra dei pompieri è arrivata nel territorio di San Severino da Camerino, per spegnere le fiamme ed evitare che potessero propagarsi nell’area circostante, mettendo a repentaglio la splendida faggeta. Per fortuna nessuno si è fatto male e il fuoco è stato domato nel giro di poco. Completamente distrutta invece l’auto, una vettura diesel che forse si era surriscaldata lungo la strada per Canfaito.