Auto a fuoco, conducente in salvo

Momenti di paura ieri mattina a Mogliano, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco. Intorno alle 9 il proprietario della vettura, un’Alfa Romeo, mentre percorreva la strada provinciale 34, ha visto il fumo entrare nell’abitacolo, e subito ha fermato ed è sceso velocemente, per evitare di rimanere intrappolato tra le fiamme. Subito ha chiamato i vigili del fuoco, che sono accorsi da Macerata e hanno sommerso la vettura con il liquido schiumogeno, per bloccare qualsiasi possibilità di combustione. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e anche l’area di intervento. Per fortuna, il conducente non è rimasto ferito né intossicato, a parte lo spavento per la disavventura vissuta e il dispiacere per l’auto andata in fumo.

re. ma.