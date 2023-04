Auto a fuoco dopo l’incidente Viale Trieste chiuso, caos traffico

Tampona un’auto in sosta e tutti e due i mezzi prendono fuoco. È successo ieri alle 6.15 in viale Trieste, nei pressi degli uffici comunali. Una maceratese 58enne, al volante di una Fiat Punto, forse per un momento di distrazione ha urtato una Dacia Duster parcheggiata lungo la via, e un Fiat Doblò che era avanti a questa. Pochi istanti dopo, la Punto e la Duster hanno preso fuoco. Sono stati chiamati subito i pompieri, ma malgrado l’intervento immediato le fiamme hanno fatto in tempo a divorare le due vetture, lasciando solo le carcasse fumanti sotto allo schiumogeno antincendio usato dai vigili del fuoco. La conducente della Punto, turbata dalla disavventura, ha avuto un malore e per lei è stato necessario chiamare un’ambulanza e farla accompagnare al pronto soccorso, per un controllo. Anche il proprietario della Duster è rimasto piuttosto scosso dalla vicenda. In viale Trieste sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, per i rilievi di legge necessari in questi casi al fine di valutare le responsabilità dell’accaduto. La messa in sicurezza della strada e il recupero dei mezzi hanno richiesto un paio di ore, durante le quali viale Trieste è rimasta chiusa. Questo ha causato qualche ingorgo al traffico in un’ora di alta concentrazione.

Paola Pagnanelli