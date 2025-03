Auto a fuoco nella notte, fuga dal palazzo. L’ombra del piromane

Macerata, 17 marzo 2025 – Notte di paura in un palazzo di via Silone, dove è stata incendiata un’auto in sosta nel tunnel dei garage. Pochi dubbi sul fatto che l’incendio sia doloso, visto che sotto alla macchina (un’Alfa Romeo 147) è stato infilato un materasso, usato come innesco.

L’allarme è scattato poco prima delle 2 di oggi, quando una residente del terzo piano ha allertato i vigili del fuoco perché il fumo aveva invaso la tromba delle scale e cominciava a entrare anche negli appartamenti. Di qui la fuga da alcuni appartamenti, con gli occupanti che (non potendo scendere dalle scale) hanno scavalcato una ringhiera per mettersi al sicuro.

L’incendio è stato domato nel giro di poco tempo dai vigili del fuoco del comando di Macerata. Sul posto anche la polizia scientifica, per i rilievi del caso. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, gli inquilini del palazzo hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni, ma alcuni appartamenti sono rimasti senza corrente elettrica.

E’ il quarto incendio nel giro di pochi giorni a Macerata: prima erano scoppiati due incendi in via Spalato, poi nella notte tra sabato e domenica era andata a fuoco un’auto in via Manzoni. Proseguono le indagini della polizia.