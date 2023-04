Auto a fuogo nel parcheggio dell’azienda Clementoni

Vigili del fuoco in azione ieri mattina nell’area del parcheggio della ditta Clementoni in località Fontenoce di Recanati. Una squadra è partita alle 12 da Macerata, dopo la segnalazione giunta dal personale tecnico della ditta di giocattoli per un’auto, una Ford, alimentata a gasolio che improvvisamente aveva preso fuoco.

L’auto era parcheggiata e non in movimento, per cui si presume che si possa trattare di un guasto improvviso all’impianto elettrico. La Ford, in pochi minuti, è stata avvolta dalle fiamme ed è andata completamente distrutta.

Il forte calore sprigionato dall’incendio ha danneggiato anche un’altra auto, anch’essa una Ford, parcheggia a fianco.

I vigili del ruoco, dopo aver domato le fiamme, hanno messo in sicurezza l’intera area. Per fortuna nessuno si è fatto male nell’inconveniente. Non dovrebbero esserci motivi dolosi dietro l’incendio.

a. t.