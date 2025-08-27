Auto a metano prende fuoco. Il ragazzo al volante si mette in salvo

Auto in fiamme in contrada Pieve a Macerata: il fuoco arriva fino ad una pianta e brucia anche una parte della vegetazione. I vigili del fuoco del comando di Macerata sono intervenuti ieri, verso mezzogiorno e mezza, per l’incendio di una macchina alimentata a metano. Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti: alla guida dell’auto – una Citroen C3, vecchio modello – c’era un giovane che procedeva da contrada Pieve verso la 77, alle porte di Macerata. In un primo momento il ragazzo si è accorto che dalle bocchette dell’aria usciva del fumo, capendo che evidentemente qualcosa non stava andando per il verso giusto. Così ha rallentato, ma anche i freni hanno cominciato a fare le bizze. Il giovane – che viaggiava da solo – è però riuscito a togliersi dalla carreggiata e ad accostare all’altezza di uno spartitraffico in erba con un piccolo cordolo, sotto a una quercia. Quindi è sceso in tutta fretta, appena prima che il fuoco avvolgesse l’abitacolo, distruggendolo. Le fiamme hanno raggiunto una pianta sopra la macchina e anche delle sterpaglie al lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti due autobotti e un altro mezzo dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e spento il rogo, utilizzando del liquido schiumogeno. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per regolare il traffico. A parte lo spavento, il ragazzo è uscito illeso da questa disavventura.