Auto a tutta velocità attorno alle mura, arriva la stretta

Sicurezza stradale, la mozione di Alessandro Marcolini (Pd) viene accolta con favore dalla giunta e trasformata in ordine del giorno su proposta dell’assessore Paolo Renna. La volontà è di migliorare la sicurezza lungo le mura (viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni e viale Leopardi) "adottando misure di contenimento della velocità o comunque tutti gli strumenti utili al fine di diminuire la velocità dei mezzi e scongiurare gli incidenti stradali". Si chiede anche una maggiore presenza della polizia locale sul posto. "Entro fine mese ci sarà una variazione di bilancio proprio per migliorare la sicurezza stradale – spiega Renna –. Da parte nostra, c’è grande volontà di adottare una segnaletica migliorativa e innovativa". Il consigliere Alberto Cicarè (Strada comune – Potere al popolo) chiede che si adottino condizioni che determinino il rallentamento, mentre Sabrina De Padova (lista Parcaroli) con un emendamento (poi bocciato) dice che non ritiene opportuno "trasformare la mozione in odg, è come sminuirla. I cartelli stradali non salvano la vita a nessuno, purtroppo". Discussa anche la mozione di Andrea Perticarari (Pd) per potenziare la sicurezza sui motociclisti, accolta all’unanimità.

c. g.