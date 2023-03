"Auto abbandonate, più controlli per evitare ’cimiteri’ abusivi"

Non è stato proprio sufficiente l’intervento della Polizia municipale del dicembre scorso con cui sono state rimosse tre vecchie auto abbandonate sul territorio cittadino, una persino per disabili in via Gioco del Pallone, in pieno centro abitato. Purtroppo di situazioni di questo genere ce ne sono ancora tante e Benito Mariani, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega, ha raccolto diverse segnalazioni di cittadini con tanto di documentazione fotografica. "Ci sono – denuncia in una nota - tre veicoli abbandonati da anni su un’area verde pubblica nel solo quartiere Le Grazie: si tratta di due autocarri con targa e un ciclomotore senza targa. È facile individuare questi autoveicoli invasi dalla vegetazione, con evidenti danni alla carrozzeria derivanti da incidenti stradali e con parti mancanti, depositati direttamente sul suolo senza alcuna cautela per il terreno; e tanto più grave è il rischio in quanto prossimi ad una centrale elettrica. Altri veicoli abbandonati, di cui un’autovettura addirittura senza targa, sono presenti nei parcheggi dell’area Ex-Eko, area privata sì, ma ad uso pubblico, completamente aperta e accessibile a tutti e pertanto soggetta al Codice della strada. Pure in questo caso alcune auto sono a ridosso di una centrale elettrica e, in caso di un’emergenza, ostruirebbero le attività di pronto intervento. Si tratta di auto abbandonate da anni che degradano l’area, oltre che occupare posti auto a disposizione delle numerose attività lì presenti". Mariani si auspica che ci siano più controlli, specie ora che "Recanati può contare su due ispettori ambientali del Cosmari: quanto meno a loro non dovrebbero più sfuggire questi macro illeciti. Sarebbe sufficiente farsi un giro nei quartieri e nelle periferie per notare la problematica e, dopo le opportune e dovute verifiche da parte degli organi di polizia preposti, queste auto vengano velocemente rimosse. Oppure possono continuare a restare ’parcheggiate’ senza assicurazione così, in modo assurdo e indecente? E ancora per quanti anni"?

Asterio Tubaldi