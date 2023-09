Auto che sfrecciano a Marciano. Appello alla polizia stradale

Ancora rabbia per le auto a velocità elevata in località Marciano. Un residente, Livio Angeloni, che più volte ha manifestato la propria preoccupazione per il passaggio, a Marciano, di auto a velocità troppo elevata, ha ora scritto al Ministero degli Interni. La frazione settempedana si trova lungo la SS502, a cinque chilometri da San Severino. Quella strada conduce ad Apiro o Cingoli.

"La situazione è gravissima – si legge nella lettera indirizzata al ministero, sezione polizia stradale – perché gli automezzi, nonostante il limite dei 70 chilometri orari, sfrecciano a velocità pazzesche, pericolose per gli abitanti della frazione che non possono neanche attraversare la strada. L’ultimo gravissimo incidente a febbraio scorso, quando un’auto a velocità supersonica proveniente da nord guidata da una donna rimasta sconosciuta, è andata a finire fuori della carreggiata divellendo una colonna in cemento armato collocata all’argine della strada. Se in quel punto ci fosse stata una persona, meglio non immaginare cosa sarebbe successo". Come ha più volte confermato anche l’assessore Jacopo Orlandani, quel tratto è attenzionato dagli agenti della polizia locale che, spesso, posizionano autovelox mobili e organizzano pattuglie ad hoc

. In passato furono installati degli speed check "ma erano solo degli spaventapasseri, perché internamente non c’erano le apparecchiature per registrare la velocità. Recentemente – prosegue Angeloni – sono state tolte anche le colonnette che avrebbero dovuto contenere quelle apparecchiature. Occorre quindi intervenire al più presto, e chi dovrebbe risolvere il problema, non può trincerarsi dietro scuse e pretesti al di fuori di ogni logica. Si attende fiduciosi un’immediata soluzione del problema, visto che l’arteria è molto transitata e che la situazione – conclude – degenera giorno per giorno".

