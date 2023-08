Auto contro bicicletta nel quartiere centro, sul posto Croce Verde e polizia municipale

Auto contro bicicletta ieri mattina, intorno alle 11.15, nel quartiere centro, all’incrocio tra via Hermeda e via della Vela. Ad avere la peggio il conducente della bici, un signore ultrasettantenne, che è stato medicato sul posto dalla Croce Verde. Per lui le condizioni non dovrebbero essere gravissime. L’auto rimasta coinvolta era un Suv della Peugeot. Sul posto anche la polizia municipale che ha gestito la viabilità. Da chiarire la dinamica dell’incidente.