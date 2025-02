Auto contro camion: un ferito. Traffico in tilt in superstrada

CIVITANOVAScontro tra un’auto e un camion in superstrada: traffico va in tilt. L’auto si gira su stessa in seguito all’impatto, fermandosi in direzione contraria rispetto al senso di marcia tanto da far sospettare in un primo momento che circolasse contromano. È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, in superstrada, nel tratto tra lo svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente e quello di Montecosaro. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, chiamati a ricostruire la dinamica, l’auto e un autocarro si sono scontrati.

L’incidente è avvenuto in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti. Un ferito lieve, che è stato subito soccorso. Traffico paralizzato. Uscita obbligatoria a Morrovalle, per chi andava verso Civitanova. Caos anche lungo la provinciale, dove si sono formate lunghe code.

c. m.