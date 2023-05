Auto contro furgone Due persone ferite

Frontale ieri mattina poco dopo le 8. L’incidente è avvenuto lungo la SR 361 Septempedana, a San Severino, all’altezza della Valle dei Grillo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un’autovettura Audi A4 station wagon è entrata in collisione con un furgone Fiat Scudo. Gli occupanti dei mezzi coinvolti, due settempedani feriti lievemente, sono stati soccorsi da un’ambulanza e trasportati al Bartolomeo Eustachio. Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri in località Ponte dei Canti mentre lunedì pomeriggio il conducente di un ciclomotore si è scontrato frontalmente con un’autovettura, rimanendo ferito, sulla strada comunale per la località Colmone. La Polizia Locale, intervenuta per i rilievi di legge in tutti gli incidenti, invita a moderare la velocità per la presenza sulle strade di accumuli d’acqua che possono creare seri pericoli.