Auto contro moto all’incrocio. Un uomo finisce in ospedale

Dopo un brutto scontro tra un’auto e una moto, un uomo è finito all’ospedale. L’incidente è avvenuto ieri, intorno alle 10.30, lungo viale Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via D’Azeglio, non lontano da piazza XX Settembre a Civitanova. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, una Lancia Ypsilon e una moto, nuovissima e che viaggiava con una targa provvisoria, si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati il personale dell’emergenza sanitaria del 118 e un equipaggio della Croce Verde. Soccorso il motociclista, un uomo sulla quarantina, che è stato caricato a bordo del mezzo della Croce Verde e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Il ferito avrebbe riportato alcune lesioni nella caduta, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Durante i soccorsi il motocislita è rimasto sempre cosciente. Ora gli agenti della polizia municipale dovranno chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità per quanto accaduto.