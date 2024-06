Auto contro moto: ferito centauro

Schianto tra un’auto e una moto: ventottenne finisce all’ospedale Torrette ad Ancona in eliambulanza. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, lungo la strada provinciale 127, che collega San Severino a Tolentino. Per cause che sono in corso di accertamento, una macchina e una moto si sono scontrate. Un impatto violento e ad avere la peggio è stato il centauro, che è finito a terra dopo lo scontro con l’auto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Dopo un primo accertamento e anche considerata la dinamica dell’incidente stradale, il personale medico ha ritenuto necessario richiedere Ad avere la peggio è stato il giovane uomo che si trovava in sella alla moto, un ventottenne residente a Tolentino. Dopo le prime cure, il ventottenne è stato caricato a bordo dell’eliambulanza e trasportato ad Ancona, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. È sempre rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. Sono da chiarire le cause e la dinamica esatta dell’incidente.

c. m.