Auto contro moto, giovane a Torrette

Un violento incidente si è verificato ieri, intorno alle 14, lungo la strada Regina, all’incrocio con la deviazione per Montelupone, in località Beccerica. Coinvolti nello scontro una Fiat Punto e una moto. La dinamica è ancora da chiarire: sul posto la polizia stradale di Macerata, che ha eseguito i rilievi. L’impatto è stato violento e il giovane motociclista è finito rovinosamente a terra. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza della Croce Gialla, partita da Recanati. Il ragazzo, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.