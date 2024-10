Auto contro moto, grave 27enne

Schianto tra un’auto e una moto, nel primo pomeriggio di ieri a Recanati, all’incrocio fra via Nazario Sauro e via Sant’Agostino, strada provinciale Recanati-Porto Recanati, subito dopo il distributore Agip. Un ragazzo recanatese di 27 anni di Recanati, in sella alla moto, ha riportato nell’urto diversi traumi per cui è stato necessario il suo trasporto a Torrette, in codice rosso, tramite l’eliambulanza Icaro atterrata in un campo adiacente alla strada. I sanitari dell’ospedale di Ancona hanno confermato la prognosi riservata che si spera possa essere sciolta nella giornata di oggi.

A prestare i primi soccorsi al giovane centauro una dottoressa, Matilde Rossi, pediatra di Recanati, che il caso ha voluto che si trovasse proprio sul posto e abbia assistito all’incidente. La professionista, infatti, è scesa subito dalla sua auto ed è andata a verificare lo stato del giovane iniziando a praticargli le prime manovre di rianimazione fra cui anche la respirazione bocca a bocca. Un vero angelo che, con ogni probabilità, a detta anche di altri testimoni che si sono trovati sul posto, è stata determinante.

Da quanto si è potuto ricostruire l’auto, una Giulietta Alfa Romeo, guidata da un recanatese di 79 anni con seduta accanto la figlia, provenendo da Porto Recanati aveva iniziato ad immettersi sulla ex 77, svoltando a sinistra, direzione Recanati, quando si è scontrata con la moto, guidata dal giovane 27enne che da Recanati si stava dirigendo verso Loreto. La moto, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Recanati, è andata a sbattere sulla fiancata sinistra dell’auto, lato guidatore. È probabile che all’origine dell’incidente ci sia una mancata precedenza da parte della Giulietta Alfa Romeo, ma saranno gli agenti della polizia municipale ad accertare l’esatta dinamica del sinistro. Il giovane nell’urto ha avuto la peggio riportando diversi traumi mentre per il conducente dell’auto solo alcune contusioni al volto per l’esplosione dell’airbag.

Anche lui è stato trasportato dall’ambulanza della Croce Gialla per accertamenti all’ospedale di Civitanova. Sul posto i carabinieri della compagnia di Civitanova, i vigili del fuoco di Macerata e l’ambulanza e l’auto medica della Croce Verde di Civitanova oltre all’ambulanza della Croce Gialla di Recanati. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto percorribile con il senso di marcia alternato creando forti rallentamenti sino al completamento delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.