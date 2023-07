Auto contro moto, quarantenne a Torrette in eliambulanza

Motociclista civitanovese trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale ieri, lungo la statale adriatica. Quaranta anni (K. A. le iniziali), è rimasto coinvolto in uno scontro con una Fiat Panda che si stava immettendo sulla Ss16 proveniente dalla strada dell’Asola, a ridosso del confine con Porto Potenza. L’incidente si è verificato intorno alle 13. In seguito all’urto il centauro ha riportato gravi lesioni e il personale del 118 ha richiesto il trasferimento a Torrette in eliambulanza. Il quarantenne era cosciente quando è stato caricato a bordo del velivolo del soccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Civitanova.