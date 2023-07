Auto contro scooter, 17enne portata a Torrette in ambulanza

Con lo scooter contro una macchina, trasportata a Torrette una diciassettenne. Incidente stradale ieri mattina, intorno alle undici, all’altezza di un incrocio in via Cavallino, una strada collinare che collega la provinciale maceratese con Civitanova Alta e con Montecosaro. Coinvolte una Fiat Punto, con a bordo due persone straniere, che procedeva verso Montecosaro, e uno scooter con in sella la ragazza, una civitanovese (G. G.) che nell’impatto ha riportato diverse lesioni, ma soprattutto un trauma cranico, ed è stata trasferita all’ospedale Torrette di Ancona per essere sottoposta ad accertamenti diagnostici. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Civitanova e, dai primi accertamenti, sembrerebbe che lo scooter provenisse da una strada di campagna laterale. I due veicoli sono stati posti sotto sequestro.