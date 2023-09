Auto contro Tir sulla Regina: anziana ferita a Montelupone

Incidente stradale tra un’auto e un Tir lungo la strada Regina, in territorio di Montelupone, coinvolta una anziana che è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona in gravi condizioni. Era bordo di una Volkswagen Up che, dopo l’impatto frontale con un camion Scania, è finita fuori strada e dentro una scarpata. Veicolo mezzo distrutto e la donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo, da dove l’hanno estratta i vigili del fuoco di Civitanova lavorando con divaricatore e cesoie. Settantenne (R. R.) e di Recanati, era cosciente e reagiva al dolore quando è stata soccorsa dagli operatori del 118 e della Croce Rossa di Porto Potenza. Vista l’età e la possibilità di lesioni interne è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata poco distante dal luogo dell’incidente, che ha caricato l’anziana per trasferirla a Torrette. Illeso il camionista, L. K, 42enne albanese e residente a Ostra Vetere, sottoposto comunque ad accertamenti all’ospedale di Civitanova. La dinamica dell’incidente, che si è verificato ieri alle 13.20, è al vaglio della Polizia stradale di Macerata. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’auto abbia invaso la corsia opposta dove stava arrivando il camionista che, per evitare l’impatto, ha sterzato sulla destra e il Tir è finito fuori strada ribaltandosi e adagiandosi su un fianco. I vigili del fuoco di Civitanova, dopo avere messo in salvo la settantenne, hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi.