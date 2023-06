Auto contro un palazzo, resta danneggiata la conduttura del gas

Danni alla conduttura del gas, in una palazzina di via Trento, a causa di un’auto finita contro il muro. L’incidente, per fortuna senza feriti, è avvenuto poco prima delle 18. Un’automobilista ha perso il controllo della sua vettura ed è andata a sbattere contro il muro del primo edificio della via. Nell’impatto, sono state danneggiate le condutture del gas. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco e i tecnici della società energetica. I lavori di sistemazione hanno causato qualche rallentamento al traffico. La situazione però si è risolta nel giro di un’ora.