Auto danneggiate con la vernice corrosiva

Tolentino (Macerata), 22 aprile 2025 – Vandali in azione in zona largo Tacci Porcelli, davanti agli ex campi da tennis a Tolentino. Negli ultimi mesi le auto parcheggiate sono finite nel mirino di qualche incivile, che le imbratta con vernice rossa corrosiva. Per togliere la macchia, evitando danni maggiori, bisogna portare l’auto dal carrozziere, con le relative spese. A segnalare l’accaduto anche sui social è stata Alice Conti, figlia di una residente.

Da quando ha sollevato la questione, altre persone si sono fatte avanti dicendo di aver avuto la stessa brutta sorpresa. Qualcuno già da febbraio. La zona è sempre la stessa, una proprietà privata; i proprietari dell’area sono i residenti dei condomini, ma vi parcheggiano anche altre persone. Solo da giovedì scorso a ieri mattina sono state danneggiate quattro auto, di cui due nel giorno di Pasqua.

“Segnalo un atto di vandalismo avvenuto ai danni di diverse vetture, parcheggiate in proprietà privata zona largo Tacci Porcelli in giorni diversi – ha scritto Conti domenica sera –. Le auto sono state sfregiate con vernice rossa corrosiva, il che comporta un costo significativo per la rimozione e il ripristino della vernice originale. Volevo far arrivare il messaggio all’idiota responsabile di tali atti che presto sarà identificato e oggetto di denuncia”. L’intenzione infatti è sporgere denuncia, magari coinvolgendo tutti coloro che hanno subito l’atto vandalico. “Oltre al danno economico – spiega la ragazza –, l’obiettivo è fare in modo che questi spiacevoli episodi non accadano più. Per sensibilizzare e fermare chi li compie. Spero si tratti di una ragazzata e che il responsabile si renda conto della gravità del gesto”.