Auto davanti alle biciclette a Civitanova: multato, chiede chiarimenti

Sanzionato dalla municipale perché parcheggia impedendo lo spostamento delle biciclette. Fabio Gasparroni risiede in via Vela e non ci sta. "Le multe vengono fatte con cognizione di causa o a prescindere dal codice della strada?", chiede in riferimento al verbale del 19 agosto. "Da 8 anni – premette – abito in via della Vela ed è la prima volta che vengono verbalizzate le macchine su quello spazio". "La mia macchina – spiega – era parcheggiata alla fine della via a un metro e mezzo dal muro e più di mezzo metro dalle bici, e il codice della strada parla chiaro: dove non ci sono strisce bianche, o blu, e non vi si trova alcun divieto di sosta, il parcheggio è ammesso e penso ci fosse tutto lo spazio materiale per manovrare le bici e uscire dalla rastrelliera". Ha parlato con la comandante della municipale che ha difeso il suo agente e l’ha invitato a fare ricorso, che gli costerebbe più della multa. "Invito la municipale – aggiunge – a verbalizzare chi infrange veramente il codice della strada, perché in centro tante auto sono in divieto di sosta, con gente che usufruisce indebitamente di parcheggi per gli invalidi. Ecco, invito tutti a rispettare di più il cittadino corretto e a punire l’incivile". Pone anche il problema dei "segnali stradali che cadono e non vengono sostituiti, degli stalli per motorini chiesti e fatti dopo tre anni, o con scooter che sfrecciano come ad Indianapolis giorno e notte senza rispetto del codice della strada, o con spacciatori e consumatori che in via del Remo, che urinano anche nel vicolo trasformato in latrina a cielo aperto".