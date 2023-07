Auto dei disabili, acquisire il contrassegno europeo

Un contrassegno europeo per le auto dei disabili e una condanna alla maternità surrogata. Sono i due ordini del giorno a firma Lega, presentati rispettivamente da Laura Orazi e Aldo Alessandrini, approvati in Consiglio comunale.

Il primo riguarda la piattaforma chiamata "Cude", contrassegno unico disabili europeo, da circa un anno in funzione. Il sistema consente al titolare di contrassegno di utilizzarlo negli altri Comuni e in tutti i paesi dell’Unione, per accedere alle Ztl o usare i parcheggi riservati senza prima dover chiedere l’autorizzazione e senza rischiare sanzioni. L’invito rivolto all’amministrazione comunale maceratese è stato di "aderire tempestivamente alla piattaforma gratuita Cude al fine di semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio italiano e consentire loro un pieno esercizio del diritto alla mobilità". Inoltre, il Comune di Macerata dovrà darne comunicazione attraverso i propri canali, per informare i cittadini della novità.

Per il secondo ordine del giorno, l’avvocato Aldo Alessandrini ha illustrato il tema ricordando che la maternità surrogata in Italia è già reato. "Il divieto tuttavia opera solo a livello nazionale e nulla prevede per i casi in cui la maternità surrogata sia praticata all’estero". Per questo sono state presentate le proposte di legge, così da sanzionarla ovunque sia stata commessa. L’ordine del giorno presentato dall’esponente della Lega ha invitato il Consiglio comunale a esprimere "ferma condanna nei confronti di coloro che si affidano alla pratica dell’utero in affitto incentivando lo sfruttamento del grembo di una donna per fini economici e la mercificazione di bambini". Inoltre l’atto sottoposto al Consiglio da Alessandrini invita il sindaco Parcaroli e la giunta di centrodestra "a sostenere e sollecitare la più celere calendarizzazione delle proposte di legge affinché sia introdotto un esplicito divieto universale di accesso alla pratica della maternità surrogata anche in Paesi stranieri".