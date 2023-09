Auto d'epoca a Recanati: spettacolo d'altri tempi con Marche Classiche

Uno spettacolo d’altri tempi, a Recanati, in questo week-end con "Marche classiche", un concorso dinamico per auto storiche promosso dal club Motori Storici Marche (MSM), affiliato ad ACI Storico, in collaborazione con l’ACI di Ancona e di Macerata. A sfilare saranno coupé, spider e cabriolet (queste le categorie in concorso): automobili divise in tre classi, dal 1960 al 1969; dal 1970 al 1979; dal 1980 al 1993. Le 25 vetture in concorso saranno presentate al pubblico e valutate domani mattina da una giuria composta da personalità del mondo del motorismo storico, della moda, del design, del giornalismo di settore. Solo per fare qualche esempio, saranno in gara una rara Fiat 2300 S coupé del 1965, la prestigiosa Lancia Flaminia Convertibile realizzata negli anni ’60 dalla Carrozzeria Touring Superleggera in poco più di 800 esemplari; il mitico roadster Mercedes 280 SL del 1969, meglio nota come "Pagoda" per il suo caratteristico hard top a forma di pagoda; una delle 51 Ferrari Dino nel rarissimo colore "rosso cordoba" e la Fiat 130 coupé Pininfarina. Molto particolari alcune vetture selezionate degli anni ’80: dalla rarissima Lotus Esprit S2 alla altrettanto rara Renault AlpineV6 Turbo del 1989.