Auto d’epoca, cambia la viabilità

In occasione della 18esima edizione della "240 Minuti sotto le stelle", raduno di auto d’epoca organizzato dal Club "Ludovico Scarfiotti", che si terrà domenica in piazza della Libertà (con prove di abilità previste invece nel piazzale Serra e nell’area parcheggio del centro fiere di Villa Potenza), la polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la viabilità. Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione forzata, in via De Gasperi dalle 18.30 alle 21.30, sul piazzale Maurizio Serra dalle 16 alle 18, e dalle 14 alle 24 in piazza della Libertà, su tutta l’area adibita a parcheggio per autoveicoli ed "Apu", anche sugli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili. Con l’ordinanza si autorizza anche l’occupazione di suolo pubblico per gonfiabile in prossimità di largo Amendola.