Auto di ribalta, donna soccorsa

Incidente ieri all’incirca verso le 8, ora di punta per chi si reca al lavoro o accompagna gli studenti a scuola.

Una donna alla guida di una Suzuki Vitara è finita con la propria auto su di un fianco in mezzo alla carreggiata in via Gherarducci, in prossimità della rotatoria Prosperi, strada provinciale Recanati-Montelupone. La donna ha fatto tutto da sola, perdendo ad un certo momento il controllo del mezzo, forse a causa del fondo bagnato, in una strada con forte pendenza, terinando la sua corsa su di un fianco.

È uscita da sola dall’abitacolo e ha atteso l’arrivo dei sanitari del 118 che prima l’hanno curata sul posto e poi trasportata per accertamenti al Punto di Primo Intervento del Santa Lucia di Recanati con un codice verde. Per fortuna non ha riportato ferite preoccupanti.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale per i rilievi e regolare il traffico, piuttosto intenso a quell’ora, e una squadra dei vigili del fuoco di Macerata per mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Infine è intervenuto anche il soccorso stradale Europ Assistance di Gramaccini srl, per rimuovere la Suzuki.