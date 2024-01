Auto distrutta dopo lo schianto: 33enne a Torrette con Icaro

Capodanno all’ospedale per un 33enne di Fiastra, uscito di strada con l’auto. Ma le conseguenze per lui potevano essere anche peggiori. L’incidente si è verificato poco prima delle 20 di domenica. Al volante di una Audi A4 l’uomo stava percorrendo la strada provinciale 47, ma nei pressi del cimitero, forse anche a causa dell’asfalto bagnato, l’automobilista ha perso il controllo ed è finito contro un albero. Altre persone di passaggio lungo la strada hanno dato l’allarme, e sul posto è accorso il personale del 118. Viste le condizioni dell’uomo e la dinamica dell’incidente, per il conducente è stato disposto il trasferimento urgente a Torrette, in eliambulanza. L’uomo a quanto sembra avrebbe riportato alcune fratture, nulla di irreparabile. L’auto invece dopo l’impatto è da buttare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, per gli accertamenti di legge del caso. La dinamica però è piuttosto chiara, visto che l’uomo ha fatto tutto da solo.