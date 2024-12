Auto elettrica della polizia municipale di Recanati ferma per guasto: attesa per il pezzo di ricambio

C’era una volta un’auto elettrica in dotazione alla polizia municipale di Recanati. Il mezzo, acquistato con tanto entusiasmo dal Comune nel 2016, era stato presentato come una piccola rivoluzione green e doveva essere il fiore all’occhiello della municipale, perfetta per pattugliare il centro in silenzio e senza inquinare.

Dopo meno di otto anni, però, la rivoluzione sembra più un incubo a bassa velocità: l’auto, infatti, è ferma da quest’estate per un guasto e, a quanto pare, anche la riparazione ha bisogno di tempi biblici. Il problema? Manca un pezzo di ricambio, e non uno qualsiasi visto che il veicolo è parcheggiato da mesi in attesa del magico componente. La speranza è che si materializzi prima della fine dell’anno, ma visto l’andazzo, nessuno osa sbilanciarsi.

Se a restare in panne è un’auto di un ente pubblico, poco male: c’è sempre il buon vecchio parco auto a benzina o metano a disposizione. Se il guasto fosse capitato a un privato, altro che impatto zero sull’ambiente: ci sarebbe stato un impatto pesante sul portafogli per noleggiare un’auto e continuare ad andare al lavoro.

Questa vicenda fa riemergere i grandi talloni d’Achille delle auto elettriche: troppo costose, richiedono troppo tempo per ricaricarsi e hanno un’autonomia non entusiasmante. L’auto 100% elettrica venne acquistata allora per 22mila euro, prometteva circa 200 chilometri di autonomia, cifra che oggi fa quasi sorridere soprattutto se rapportata alle esigenze di un comando di polizia.