Auto elettriche, boom di vendite: "Forte spinta dagli incentivi. E ora le colonnine non mancano"

Macerata, 9 febbraio 2024 – “Nella parte finale di gennaio c’è stata una forte accelerazione, il mercato dell’auto è ripartito grazie agli incentivi. Non solo, ora sono stati messi in campo dei contributi per facilitare lo svecchiamento del parco mezzi che entreranno in vigore dal primo marzo". È quanto rileva Ernesto Cascioli dell’omonimo gruppo che ha sedi in Abruzzo e nelle Marche. Gli aiuti statali hanno spinto il mercato dell’auto. "In effetti – rileva Elisa Mosca dell’omonimo gruppo concessionario Suzuki – abbiamo riscontrato una risposta immediata e concreta del consumatore a cogliere queste opportunità e abbiamo chiuso gennaio con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo di un anno fa".

Anche Cascioli ha rilevato il positivo andamento. "Solitamente – aggiunge – le prime tre settimane dell’anno sono abbastanza lente, poi i clienti aspettavano gli incentivi e dal 23 gennaio, cioè quando si è aperta la piattaforma, c’è stata una forte accelerazione specialmente su auto elettriche e plug in". C’è la possibilità di usufruire degli incentivi per un totale di un miliardo di euro, di cui 570 milioni per le auto e il resto per motocicli e veicoli commerciali. "Il futuro – spiega Cascioli – è nell’elettrico. C’è stata una forte evoluzione a livello tecnologico, i prezzi sono più accessibili e iniziano a esserci le infrastrutture, tutto ciò per dire che lo scenario è positivo, a differenza di qualche anno fa". Cascioli individua gli aspetti che spingono i rivenditori all’ottimismo sull’elettrico. "Tempo fa – ricorda – c’erano preoccupazioni per la poca autonomia e la mancanza di infrastrutture dove rifornirsi che ora sono aumentate sensibilmente. I costruttori hanno sostenuto ingenti investimenti che hanno portato a interessanti soluzioni tecnologiche". I clienti hanno posto alcune domande in cui evidenziano i loro dubbi. "Riguardano l’autonomia – dice Cascioli –, ma oggi mediamente un’auto elettrica percorre 300-400 chilometri. L’altra domanda è dove poter fare la ricarica e nel Maceratese ci sono oltre 120 colonnine per un totale di circa 250 prese dove effettuare la ricarica. Peraltro, alcune sono anche super veloci e consentono la ricarica in 15-20 minuti". I dati indicano una domanda in crescita per l’auto elettrica: "In questo caso – dice Cascioli – c’è stato un +23% nel 2023 quando sono state vendute 215 auto contro le 175 dell’anno precedente, e per quelle ibride con un +20%, vendute 1.648 auto l’anno scorso contro le 1.372 nel 2022". "I clienti – aggiunge Mosca – mostrano difficoltà a individuare gli sconti in base al livello di emissioni. C’è anche confusione tra auto ibride, plug in ed elettrica". Rispetto al passato c’è una risposta più immediata. "Penso – riflette Mosca – che ci sia una consapevolezza diffusa che i fondi a disposizione possano esaurirsi presto". Sono state inserite delle risorse per accelerare lo svecchiamento del parco auto.

“Il governo – spiega Cascioli – ha previsto degli incentivi maggiori in base all’immatricolazione dell’auto. Faccio un esempio: i proprietari di auto euro 0, 1 e 2, cioè mezzi di 10-15 anni fa, riceveranno per un’elettrica un incentivo di 13mila e 750 mila se hanno un reddito inferiore a 30mila euro, se il reddito dovesse essere maggiore l’aiuto sarà di 11mila euro. Sull’auto plug in l’aiuto sarà di 8mila euro per chi ha un reddito superiore a 11 mila euro e per chi dovesse averlo inferiore l’incentivo salirà a 10mila. Per tutte le altre auto l’aiuto sarà di 3mila euro".