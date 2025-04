"Auto Expo" fa il pieno di pubblico. Due e quattro ruote in piazza

Boom di presenze per "Auto Expo", l’esposizione delle due e quattro ruote che domenica scorsa ha animato il centro cittadino.

Complice anche la bella giornata di sole, sono state numerose le presenze registrate in piazza XX settembre e in corso Umberto I, dove erano esposte tutte le novità del mercato della mobilità green.

L’iniziativa, a cura di Domenico Rita, ha offerto anche intrattenimento con spettacoli di freestyle, auto e moto d’epoca, simulatori di guida e una area dedicata ai bambini, con un circuito di drift car e giochi gonfiabili. Per l’occasione, si è anche registrata la visita del presidente di Regione, Francesco Acquaroli.

"Sono molto soddisfatto – ha dichiarato l’organizzatore Domenico Rita – per come sono andate le cose in questa quattordicesima edizione. Dopo aver lavorato per mesi, ci fa molto piacere ricevere i complimenti della gente, degli espositori e soprattutto delle attività commerciali del centro. Oltre a ringraziare i miei preziosi collaboratori, che sono le colonne portanti di tutta l’organizzazione, un grande ringraziamento va al sindaco, all’assessore Caldaroni e al Governatore Acquaroli per la sua graditissima presenza".

Francesco Rossetti