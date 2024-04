Auto Expo fa il pieno di pubblico: 250 mezzi e tanto spazio alla mobilità green

"Un incredibile pienone di gente" si è registrato in occasione della tredicesima edizione di Auto Expò, andata in scena per tutta la giornata di domenica tra piazza XX Settembre e corso Umberto I. L’esposizione dedicata al mondo dei motori, organizzata da Domenico Rita in collaborazione con il Comune, ha messo in vetrina circa 250 mezzi appartenenti a 70 differenti marchi, con protagoniste oltre venti concessionarie del territorio. In particolare, è stato mostrato "il meglio della green mobility", quindi le più recenti auto elettriche e ibride, Gran turismo, ma anche moto, mezzi d’epoca e luxury car. Inoltre, piazza XX Settembre si è trasformata in un’arena dove si è potuto assistere alle acrobazie degli stuntmen, spettacolo che ogni anno richiama molti curiosi. Spazio anche iniziative collaterali di richiamo turistico e commerciale e momenti formativi dedicati alla sicurezza stradale. "Siamo molto soddisfatti – dice l’organizzatore Domenico Rita – sia del lavoro fatto, che dei gratificanti risultati ottenuti in questo lungo e impegnativo lavoro, iniziato nel lontano 2012. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione che da anni 13 anni ci dà la possibilità di realizzare e portare avanti al meglio la nostra iniziativa, nonché le aziende che hanno sempre creduto in questo progetto. Un grazie speciale anche a Polizia municipale, Protezione civile, Anc e Croce verde per l’impegno e la professionalità dimostrati".

f. r.