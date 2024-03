’Auto Expo’ torna in centro. Si punta tutto sul green

Circa 250 mezzi in esposizione, oltre venti concessionarie del Maceratese, luxury car, ma anche spettacoli e tanto altro. Ecco la tredicesima edizione di ‘Auto Expo’, in programma domenica 7 aprile, dalle 9 alle 20, in piazza XX Settembre e in corso Umberto I.

In vetrina, "il meglio della green mobility", quindi i più recenti modelli di auto elettriche e ibride di tutti i marchi, gran turismo, ma anche moto, mezzi d’epoca e luxury car. Inoltre, piazza XX Settembre ospiterà le acrobazie degli stuntmen, che ogni anno destano la curiosità di grandi e piccini e nella passata edizione avevano coinvolto persino il sindaco Fabrizio Ciarapica, salito a bordo di un’auto insieme ad un professionista, completando un giro in bilico sulle due ruote. Per l’occasione, si era registrata anche la visita del presidente di Regione Francesco Acquaroli.

"Una manifestazione che può diventare un punto di riferimento nel settore di competenza, Civitanova è una città dinamica per natura da sempre, con grande capacità attrattiva", aveva detto il governatore delle Marche Acquaroli.

"Una kermesse espositiva nata diversi anni fa e cresciuta molto nel tempo, ringrazio gli organizzatori per aver riempito la città di colori e iniziative" erano state le parole del primo cittadino Ciarapica. ‘Auto Expo’ è organizzata da Domenico Rita, titolare di ‘Sport Live’ in collaborazione con il Comune.

Numerosi sono anche gli sponsor che hanno contribuito alla sua realizzazione e migliaia i cittadini che ogni anno vi partecipano.