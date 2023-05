Auto finisce contro il marciapiede, anziana batte la testa sul parabrezza

Il maltempo ha causato un brutto incidente ieri a Mogliano. Alle 12.45 in contrada Macina, una Alfa Romeo 75 stava percorrendo la strada da Mogliano verso Corridonia. Ma a causa del fango che era finito sulla carreggiata per le piogge di ieri mattina, il conducente – un 62enne – ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro il marciapiedi. Ad avere la peggio è stata la madre che era al suo fianco: la donna, una 84enne, ha battuto la testa contro il parabrezza. I soccorritori del 118 hanno ritenuto opportuno farla portare subito a Torrette, ma le condizioni del tempo non hanno permesso all’eliambulanza di alzarsi in volo così la pensionata è stata mandata ad Ancona in ambulanza. La donna è in prognosi riservata, ma per fortuna non in pericolo di vita. Il figlio è stato portato all’ospedale di Macerata. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Macerata.