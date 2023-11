Auto finisce nel fossato: feriti marito e moglie

Marito e moglie sui settant’anni stavano viaggiando in auto, finché sono usciti fuori strada finendo poi dentro a un fossato. Per questo, è stato necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei militi del 118, che hanno così trasportato la coppia al pronto soccorso di Civitanova. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, tra Potenza Picena e Porto Potenza. Intorno alle 17.30, i due anziani (residenti in città) stavano percorrendo a bordo della loro macchina la via che attraversa Contrada Santa Cassella, in direzione mare. Ma a un certo punto, per cause in corso d’accertamento, la donna che era alla guida ha perso il controllo del mezzo. E l’auto è volata all’esterno della carreggiata, franando in un fosso di scolo. A quel punto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’ambulanza della Croce Verde e la medicalizzata da Recanati, oltre ai pompieri del distaccamento di Civitanova. Quest’ultimi hanno soccorso i due: la donna è stata trovata distesa per terra (ma cosciente) fuori dall’auto, mentre l’uomo era rimasto incastrato là dentro. Entrambi lamentavano qualche dolore, ma non erano in gravi condizioni. Perciò sono stati caricati in ambulanza e portati per accertamenti all’ospedale di Civitanova, in codice giallo.