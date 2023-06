Auto fuori controllo per un'ape, due studentesse a Matelica rischiano il peggio

Un’ape nell’abitacolo dell’auto ha rischiato di causare il peggio per due maturande di Camerino. Ieri mattina intorno alle 10 le due 19enni, entrambe prossime agli esami orali alla conclusione della scuola superiore, stavano percorrendo la strada provinciale Muccese uscendo da Matelica, a bordo di una Lancia Y. Ma da un finestrino aperto nell’abitacolo si è infilata un’ape, e le ragazze si sono molto spaventate nel timore di rimediare una puntura.

Cercando di scacciare l’insetto dall’auto, la conducente ha perso il controllo della Lancia, andando a sbattere prima contro il guardrail a bordo strada e poi finendo la corsa con un testacoda. Per fortuna, nessuna delle due si è fatta male nell’impatto, e nessun altro mezzo è stato urtato dall’utilitaria fuori controllo. L’auto invece è rimasta parecchio danneggiata: per portarla via, è stato chiamato il carro attrezzi della ditta Antonelli, che l’ha caricata fino al deposito.

Ma sarebbe decisamente potuta andare molto peggio alle ragazze, che se la sono cavata con un grandissimo spavento per la disavventura vissuta. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Matelica. Incendi del genere purtroppo non sono infrequenti in estate, con i finestrini aperti.