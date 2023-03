Auto fuori strada, finisce contro una recinzione: conducente estratto dai vigili del fuoco

Un’auto è uscita di strada e ha travolto una recinzione. Ma per fortuna, a parte lo spavento, il conducente se l’è cavata abbastanza bene. Poco prima delle 18 l’incidente è avvenuto in via Niccolai, vicino villa Fermani a Corridonia. Il conducente ha provato a uscire dall’abitacolo, ma gli sportelli erano incastrati, ha provato anche a rimettere in moto ma pure la vettura era bloccata. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure del 118 che lo ha portato al pronto soccorso.