Auto in centro, c’è la proroga. Ira dei residenti

"Il nostro comitato è assolutamente apartitico. Portiamo avanti istanze concrete come la modulazione della Ztl in centro storico, su cui l’amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta alla nostra richiesta". Così Stefania Morri, che presiede il comitato civico dei residenti del centro storico, dopo che il Comune ha prorogato fino a giugno 2026 gli attuali orari di apertura della Ztl (dalle 6 a mezzanotte nei giorni feriali mentre, nei giorni festivi e prefestivi, dalle 6 alle 18). Il comitato aveva chiesto un’apertura dalle 6 alle 20.

Morri risponde poi ad Alberto Binanti, del consiglio di quartiere, rispetto alla natura dell’attività del comitato, definita "strumentale", e spiega come "per quanto riguarda i commercianti, vorremmo far presente loro che avrebbero molte più occasioni di allargare il proprio pacchetto clienti se il centro e piazza della Libertà fossero pieni di persone che passeggiano piuttosto che di auto parcheggiate a tutte le ore. Questo è l’unico modo per fidelizzare nuovi clienti, attirare in centro più gente possibile tramite l’organizzazione di eventi.

Siamo favorevoli alla realizzazione del parcheggio a Rampa Zara ma, essendo questo un progetto ancora sulla carta, sarebbe opportuno, al fine di agevolare anche le attività commerciali senza rendere impossibile la vita ai residenti, dotare i vari parcheggi a servizio del centro storico di navette, gratuite ed ecosostenibili, che facciano la spola tra il centro ed i vari parcheggi, non escludendo la possibilità di parcheggiare gratuitamente in determinati orari e occasioni".

Morri ribadisce la disponibilità a "discutere di soluzioni mediate tra residenti, commercianti e amministrazione per raggiungere un accordo di pacifica convivenza, ma non siamo più disposti a subire passivamente decisioni figlie di promesse elettorali che vanno a vantaggio esclusivamente di una categoria".