Auto in fiamme, i passeggeri scendono in tempo

Paura a Pieve Torina, sabato pomeriggio, per un’auto che ha preso fuoco all’improvviso. Mentre era in marcia lungo la strada provinciale 209, il conducente ha visto il fumo uscire dal cofano della vettura, una Lancia alimentata a gasolio. Per fortuna ha fatto in tempo ad accostare, e lui e gli occupanti sono riusciti a scendere in tempo, sani e salvi, prima che le fiamme raggiungessero l’abitacolo. Sono accorsi i vigili del fuoco, che con la schiuma antincendio hanno spento il fuoco e messo in sicurezza l’area.