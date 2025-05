Auto in fiamme in superstrada

Auto in fiamme: il conducente si accorge del fumo, accosta e esce subito dall’abitacolo. L’allarme è scattato ieri intorno alle 11.30, lungo la superstrada Val di Chienti, nel territorio di Montecosaro. Il principio di incendio ha interessato una Mercedes alimentata a gasolio, che stava viaggiando in direzione di Macerata. Per fortuna il conducente si è accorto del fumo e ha accostato subito su una piazzola di sosta: è sceso immediatamente dall’auto e ha chiamato i vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza l’auto. Non ci sono stati feriti.