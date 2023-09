Auto in fiamme in superstrada. Tanta paura, rallentamenti e code Ieri mattina sulla superstrada, all'altezza dello svincolo di Montecosaro, una Mercedes alimentata a gasolio è andata a fuoco. Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, ma c'è stato un impatto sulla viabilità con rallentamenti e code.