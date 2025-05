Auto in fiamme per gelosia, condannato Porcelli

Per motivi di gelosia, dà fuoco a un’auto in un parcheggio e le fiamme danneggiano gravemente altre quattro vetture in sosta. Per questo è stato condannato a un anno e sei mesi Agostino Porcelli, 52enne originario di Lucera, residente a Recanati ma di fatto domiciliato a Montegranaro. L’uomo oggi è in carcere, e in passato era finito nei guai con l’operazione "Gustav", condotta dalle questure di Macerata e Ancona su un’organizzazione criminale dedita al racket dei locali lungo la costa, capeggiata da Salvatore Perricciolo. Ieri in tribunale a Macerata, Porcelli è stato condannato per l’incendio appiccato alle auto in via Loreto, a Potenza Picena.

Il 17 febbraio 2019, l’allarme era scattato intorno alle 5.30 in un parcheggio all’aperto. Le fiamme erano partite da una Volskwagen Polo, parcheggiata all’altezza del civico 12, in un piazzale all’aperto dove erano in sosta anche altri mezzi. Nel giro di pochi minuti, il fuoco si era propagato danneggiando anche una Lancia Ypsilon, una Opel Mokka, una Alfa Romeo Giulietta e una Saab. Erano stati i residenti a lanciare l’allarme, svegliati improvvisamente dallo scoppio delle gomme e dei vetri delle macchine. Tre auto erano andate completamente distrutte, ridotte a un groviglio di lamiere bruciate, una era rimasta danneggiata nella parte anteriore e l’ultima sulla fiancata, riportando comunque danni seri. Sul posto, subito dopo la segnalazione, erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova e i carabinieri, che avevano subito seguito la pista dolosa. La prima auto incendiata era del compagno della ex fidanzata di Porcelli, e così al termine delle indagini il 52enne era finito sotto accusa per i reati di danneggiamento seguito da incendio e danneggiamento.

Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione dal giudice Barbara Angelini. Il pubblico ministero Luisella Tassi aveva chiesto la pena di tre anni e sei mesi.

Chiara Marinelli