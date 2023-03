Auto in fiamme Piromane in azione nella notte a San Marone

di Mario Pacetti

Auto a fuoco l’altra notte in via Verga, a San Marone. Un episodio sfacciatamente doloso, col piromane (o i piromani) che non ha neppure provato a dissimulare la matrice di quell’incendio a differenza di quel che si fa ormai abitualmente in casi del genere. Non ha infatti usato la diavolina o quelle altre sostanze analoghe che non lasciano segni. Al contrario, per appiccare il fuoco s’è servito del metodo "vintage" della bottiglietta di benzina, dei cui frammenti i vigili del fuoco hanno rinvenuto ampie tracce attorno alla vettura. Due, e ben distinti, i punti d’innesco delle fiamme: sul muso (il vano motore) e sulla coda di quella vecchia Fiat Punto. Il primo è andato completamente distrutto mentre il retro è seriamente danneggiato. Intatti l’abitacolo e il tettino. E’ successo un quarto d’ora prima dell’una per strada, davanti a una palazzina. L’utilitaria era parcheggiata vicino al passo carrabile e, una volta avvolta dalle fiamme, il crepitio e un paio di botti hanno svegliato i residenti che hanno fatto in tempo a scorgere dalle finestre un’auto in rapida fuga da quei luoghi, a fari spenti. I vigili del fuoco si sono trattenuti sul posto per un’oretta, operando insieme ai carabinieri che hanno preso in mano le indagini. A spostare in zona sicura l’auto più vicina alla "Punto" sono stati gli stessi pompieri, che hanno così protetto la vettura dai rischi di propagazione delle fiamme. Il veicolo preso di mira è intestato a una 82enne ma, di fatto, è nella disponibilità del nipote di 64 anni che abita in quella palazzina. Sceso in strada dopo il fattaccio, l’uomo ha esternato la sua sorpresa per un episodio che gli è parso inspiegabile. In assenza di telecamere negli immediati paraggi della scena del blitz, per far luce sull’episodio gli inquirenti esploreranno quelle delle zone circostanti.