Auto in mostra: torna "Cingoli Motor Show" - 10° edizione con Memorial Beccacece

Vibrante rombo di motori a Cingoli, dalle 9 al tardo pomeriggio di domani, lungo i viali Valentini, per la decima edizione di "Cingoli motor show" col terzo "Memorial Daniele Beccacece". La manifestazione espositiva ideata da Gian Marco Paparelli, è da lui e il suo gruppo organizzata col Team Angel’s Sound, il Comune, la famiglia e gli amici di Daniele Beccacece. E’ prevista una numerosa partecipazione da parte di automobilisti con veicoli dalle Marche e da altre regioni. Nell’area dedicata al mondo delle due ruote, sarà presente il gruppo "Black Devil’s Motorcycle Club Marche", da anni in attività a livello internazionale. Sull’evento converge in particolare l’interesse dei giovani; ma non soltanto loro sono attratti dal vario ed elevato repertorio delle categorie dei mezzi in mostra. In base ai giudizi riportati, ai miglior verranno attribuiti premi speciali disposti a cura del Team Angel’s Sound. La festosa cerimonia conclusiva è prevista, con inizio alle 20, nello chalet "Arena delle luci". Gianfilippo Centanni