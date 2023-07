Auto in piazza e sosta agevolata C’è la proroga per un altro anno

Arriva la proroga per un altro anno per l’accesso e il parcheggio in piazza della Libertà e i 30 minuti di sosta gratuita in corso Cavour, corso Cairoli e piazza Mazzini. Il dirigente della Polizia locale, Danilo Doria, infatti, ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 30 giugno del prossimo anno i provvedimenti in corso già da alcuni anni, ma scaduti il 30 giugno scorso. Per quanto riguarda gli accessi al centro, quindi, via Mozzi continuerà ad essere aperta al transito delle auto dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, mentre la Ztl sarà attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 10, dalle 14 alle 18 e dalle 22 alle 24 sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi, eccetto ciclomotori, motocicli, veicoli di pubblica utilità o muniti di contrassegno per portatori di handicap ed espressamente autorizzati.

Il mercoledì, invece, il transito è libero solo dalle 18 alle 22. Per l’accesso da via Don Minzoni, si conferma l’apertura alle auto dalle 6 alle 24, ad eccezione del mercoledì in cui il transito è consentito dalle 15 alle 24. Per quanto riguarda il parcheggio sulla piazza, nei 19 stalli si può continuare a fermarsi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 pagando due euro, dopo una prima mezz’ora gratuita. In corso Cavour, corso Cairoli e piazza Mazzini viene prorogata la prima mezz’ora di sosta gratuita con obbligo di esposizione del disco orario, rilevato mediante l’ausilio del parchimetro e applicazione, decorso questo periodo, della tariffa di 1,20 euro all’ora. Tutte queste regole non vengono applicate ai veicoli ibridi ed elettrici che possono accedere liberamente al centro in qualsiasi orario, previa comunicazione telefonica o tramite posta elettronica al comando della polizia locale.

re. ma.